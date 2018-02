Sieg im Zusatz-End für die Schweizer Curler

In diesem ausgeglichenen, über acht Ends führenden Match lag kein Team jemals mit mehr als einem Stein voran - bis sich die Schweizer im Zusatz-End ein Zweierhaus notieren liessen.

Im zweiten Match trifft die Schweiz am Donnerstagmittag als Favorit auf Finnland.

China ist auf dem Papier unter den insgesamt acht Teams einer der ersten Anwärter auf den Einzug in die Halbfinals. Wang Rui, die bereits dreimal an Frauen-Weltmeisterschaften teilgenommen hat, und der ebenfalls erfahrene Ba Dexin belegten an den letztjährigen Mixed-Doppel-WM im kanadischen Lethbridge nach überzeugenden Leistungen den 3. Platz - zwei Ränge hinter den Weltmeistern Jenny Perret/Martin Rios.