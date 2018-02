Silber für Appenzeller Marc Bischofberger

Der 27-jährige Appenzeller Bischofberger krönte mit Silber die starke Leistung der Mannschaft von Cheftrainer Ralph Pfäffli. Armin Niederer, der im Halbfinal unter anderem an seinem Teamkollegen Bischofberger gescheitert war, holte Platz 5. Alex Fiva und Jonas Lenherr waren in den Viertelfinals gescheitert. Für die Schweizer Skicrosser war es die zweite Olympia-Medaille nach dem Olympiasieg von Mike Schmid 2010.

Dem im Kanton St. Gallen wohnhaften Bischofberger war der ganz grosse Durchbruch erst in dieser Saison gelungen. Zwei seiner drei Weltcupsiege holte er in den letzten Wochen, in der Weltcupwertung liegt er in Front. Um sich voll auf die Olympia-Saison zu konzentrieren, liess sich Bischofberger vor knapp einem Jahr von einer Stelle als Polymechaniker freistellen.

Das Rennen im Phoenix Snow Park in Bokwang wurde von mehreren schlimmen Stürzen überschattet. In den Achtelfinals kamen sowohl der Franzose Terence Tchiknavorian wie auch der Österreicher Christoph Wahrstötter und der Kanadier Chris Delbosco brutal zu Fall und mussten vom Rettungsschlitten abtransportiert werden. Tchiknavorian und Delbosco verloren bei Sprüngen in der Luft die Kontrolle und knallten heftig in den Schnee. Auch Fiva stürzte in seinem Viertelfinal, blieb aber unverletzt.

Auch der Final ging nicht ohne Sturz über die Bühne. Sowohl der Russe Sergej Ridsik als auch der Kanadier Kevin Drury kamen zu Fall und ebneten damit Leman und Bischofberger den Weg zu Platz 1 und 2. Bronze sicherte sich letztlich Risdik.