Wenger via Zwischensprint souverän in den Final

Wenger sicherte sich taktisch geschickt bei der dritten von drei Zwischenwertungen fünf Punkte für den Sieg und war im Schlussspurt nach den 16 Runden à 400 m nicht mehr auf weitere Punkte angewiesen. Im Weltcup belegte der ehemalige Inline-Skater, der sich deshalb Positionskämpfe gewohnt ist, in dieser Saison im Massenstart die Plätze 5, 6 und zuletzt 2.

In Südkorea hat sich Wenger eine Medaille zum Ziel gesetzt. Es wäre die erste für einen Schweizer Eisschnellläufer an Olympischen Winterspielen. Der Finallauf von Wenger findet um 14 Uhr statt.

Härdi scheitert nach frühem Sturz

Nichts mit einer Finalteilnahme wurde es für Ramona Härdi. Die 20-jährige Aargauerin, die in den Niederlanden lebt und trainiert, kam im ersten Halbfinal früh zu Fall. Für Härdi ging es in Südkorea in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln.