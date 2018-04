Basel-Stadt am Sechseläuten

Freitag 13. April 2018

Programm Lindenhof

19.50 Uhr: Mittwuch’s Band Basel (Festzelt)

20.15 Uhr: UniDialect Quartet, Jazzcampus der Musik-Akademie Basel/FHNW (Festzelt)

21.00 Uhr: Zürcher Trummlebummle (Basler Zepf Ziri) (Lindenhof und Festzelt)

21.30 Uhr: Focusyear Band FY18, Jazzcampus der Musik-Akademie Basel/FHNW (Festzelt)

22.45 Uhr: Los Brujos de San Juan, Jazzcampus der Musik-Akademie Basel/FHNW (Festzelt)

Samstag 14. April 2018

Programm Lindenhof

11.00 Uhr: UniDialect Quartet, Jazzcampus der Musik-Akademie Basel/FHNW (Festzelt)

12.30 Uhr: Focusyear Band FY18, Jazzcampus der Musik-Akademie Basel/FHNW (Festzelt)

14.00 Uhr: Los Brujos de San Juan, Jazzcampus der Musik-Akademie Basel/FHNW (Festzelt)

15.30 Uhr: UniDialect Quartet, Jazzcampus der Musik-Akademie Basel/FHNW (Festzelt)

17.00 Uhr: Focusyear Band FY18, Jazzcampus der Musik-Akademie Basel/FHNW (Festzelt)

18.30 Uhr: Los Brujos de San Juan, Jazzcampus der Musik-Akademie Basel/FHNW (Festzelt)

20.00 Uhr: UniDialect Quartet, Jazzcampus der Musik-Akademie Basel/FHNW (Festzelt)

21.30 Uhr: Focusyear Band FY18, Jazzcampus der Musik-Akademie Basel/FHNW (Festzelt)

Liste der Bälle:

Zünfte oder interzünftige Gruppen veranstalten am Samstagabend des Sechseläuten-Wochenendes verschiedene Bälle. Einige Zunftbälle finden auch ausserhalb des Sechseläutens statt. An diesen Bällen können ausschliesslich Mitglieder der Gesellschaft zur Constaffel und der Zünfte mit ihren Begleiterinnen teilnehmen.

Sonntag 15. April 2018

Kinderumzug Details

14.00 Uhr Besammlung am jeweiligen Aufstellungsort. Nummer und Ort können der jeweiligen Teilnahmekarte entnommen werden. Bitte pünktlich erscheinen. da der Umzug für alle Gruppen um 14:30 Uhr am jeweiligen Aufstellungsort beginnt. 14.30 Uhr Abmarsch der Spitze am Utoquai/Bellevue.

Route neu: Die Route ist rund drei Kilometer lang und führt vom Bellevue über die Quaibrücke – General-Guisan-Quai (bis Höhe Kongresshaus) – Kontermarsch zurück zur Quaibrücke – Limmatquai – Rudolf-Brun-Brücke – Bahnhofstrasse – Kappelergasse – Fraumünsterstrasse – bis auf den Münsterhof.

Der Kinderumzug findet bei jeder Witterung statt.

Umzugsbeginn: 14.30 Uhr

Basler Formationen am Kinderumzug:

Jungi Garde Junteressli Primarschule Gotthelf, Klasse 6e Knabenkantorei Basel Kinder des Kolibri-Chors verteilen Basler Läckerli Kleines Vogel Gryff Spiel Primarschule Wasgenring, Klasse 1b Basler Trommelakademie

Programm Lindenhof

11.30 und 12.00 Uhr: Kinderchor Kolibri (Festzelt)

12.30 Uhr: Kleines Vogel Gryff Spiel (Lindenhof)

16.45 Uhr: Basler Trommelakademie (Festzelt)

17.15 und 17.45 Uhr: Knabenkantorei Basel (Festzelt)

Montag 16. April 2018

Zug der Zünfte zum Feuer

Rund 3´500 Zünfter in ihren farbenfrohen Kostümen, Trachten und Uniformen, über 350 Reiter, rund 50 ausschliesslich von Pferden gezogene Wagen und gegen 30 Musikkorps ziehen am Sechseläuten-Montag über Bahnhofstrasse und Limmatquai zum Sechseläutenplatz, wo die Verbrennung des Bööggs stattfindet. Der Zug zum Feuer ist ein sehenswertes Grossereignis, welches jedes Jahr Zehntausende von Zuschauern in die Stadt Zürich und Hundertausende vor die Fernsehbildschirme lockt.

Ablauf:

14.30 Uhr: Formierung des Zuges der Zünfte im Gebiet untere Bahnhofstrasse

15.00 Uhr: Abmarsch der Spitze von der unteren Bahnhofstrasse Richtung Bürkliplatz

18.00 Uhr: Verbrennen des «Böögg» auf dem Sechseläutenplatz – Umritt – anschliessend Rückmarsch der Zünfte in die Zunftlokale

21.15 – 24.00 Uhr: Gegenseitige Zunftbesuche

Basler Formationen am «Zug zum Feuer»:

Basler Fasnachtslaterne (Gastgeschenk an Zürich) 100 Basler Fasnächtler im Charivari Basler Chaise «Glaibasler Sumpfdohle» Zug der Basler Zunftbanner Hochgeachtete Meister der Basler Zünfte, Ehrengesellschaften, Vorstadtgesellschaften und Bürgerkorporationen Vereinigtes Zunftspiel der Basler Zünfte Basler Garde Polizeimusik Basel Banner der Basler Sportverbände Historische Hochräder des Sportmuseum Schweiz Seemannschor Störtebekers Basel Läckerli Huus Naarebainli – Pfeifferinnen- und Trachtengruppe Trachten von Basel und seiner Landgemeinden Riehen und Bettingen Erstes Frauen-Jodel-Chörli Basel Klamauk - Museum Tinguely Basler Mittwoch Gesellschaft 1907 im Stänzler von 1856

Programm Lindenhof

12.00 Uhr: Polizeimusik Basel (Festzelt)

13.30 Uhr: Erstes Frauen-Jodel-Chörli Basel (Festzelt)

19.30 Uhr: Seemannschor Störtebekers Basel (Festzelt)

Weitere Informationen

Sechseläuten

Kanton Basel-Stadt