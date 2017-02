Eine Medaille scheint für Justin Murisier möglich

Als Zwölfter verlor Justin Murisier zwar 1,18 Sekunden auf die Bestzeit des Österreichers Romed Baumann, aber er war schneller als die Top-Favoriten. Dem Franzosen Alexis Pinturault nahm Murisier 28 Hundertstel ab, dem Österreicher Marcel Hirscher 1,12 Sekunden.

Murisier weiss sich auch im Slalom zu wehren, wenngleich er es gegen Pinturault und Hirscher schwer haben wird. Aber die Kombination bot schon oft Raum für Überraschungen. Murisier war in der ersten der beiden Weltcup-Kombinationen in diesem Winter in Val d'Isère als Vierter schon einmal nahe am Podium.

Bester Schweizer in der Abfahrt war Carlo Janka. Der Bündner verlor als Fünfter 68 Hundertstel auf Baumann, womit er aber für die Medaillenränge nicht mehr in Frage kommen dürfte. Gleiches gilt auch für Mauro Caviezel (11. der Abfahrt mit 1,05 Sekunden Rückstand) und den Slalom-Spezialisten Luca Aerni, der in der Abfahrt über zweieinhalb Sekunden einbüsste.