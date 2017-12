22. Weltcupsieg von Dario Cologna

Der 31-jährige Münstertaler distanzierte den Kasachen Alexej Poltoranin über 15 km klassisch um sechs Zehntelsekunden. Dritter wurde mit 13,1 Sekunden Rückstand der Norweger Martin Johnsrud Sundby.

Letztmals hatte Cologna im Januar 2015 in Rybinsk über 15 km im Skating-Stil gewonnen. In dieser Saison ist es der erste Podestplatz des Bündners. In der Tourneewertung verkürzte Cologna den Rückstand auf den Sprint-Sieger Sergej Ustjugow auf 1,6 Sekunden. Die beiden werden die Verfolgung am Neujahrstag praktisch gleichauf in Angriff nehmen.

"Die Zuschauer waren fantastisch", freute sich Cologna. "Nach zwei Jahren ist das ein grosser Sieg." Die Ausgangslage sei nun besser als er dies habe erwarten können.

Ein glänzendes Rennen zeigte auch Jonas Baumann als Elfter. Die weiteren Schweizer verpassten die Punkteränge.