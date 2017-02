3. Rang für Fanny Smith in Idre

Bislang war Smith gewissermassen auf 2. Ränge abonniert. Diese Klassierung hatte die wieder genesene Romande in Val Thorens, Innichen, Watles und Feldberg belegt. Im Final des zweiten Rennens in Idre in Mittelschweden befand sich Smith lange Zeit an 2. Position. Sie musste letztlich nicht nur die kanadische Weltcup-Leaderin Marielle Thompson, sondern auch die Schwedin Sandra Näslund noch ziehen lassen.