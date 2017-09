AS Roma gewinnt bei Karabach Agdam 2:1

Zwei Wochen nach dem 0:6 gegen Chelsea sah es für Champions-League-Neuling Karabach Agdam zu Beginn auch gegen die AS Roma schlecht aus. Nach bloss einer Viertelstunde führten die Italiener in Baku, wo Karabach seine Heimspiele austrägt, schon 2:0. Verteidiger Konstantinos Manolas im Anschluss an einen Corner (7.) und Topskorer Edin Dzeko nach einem Schuss aus spitzem Winkel unter die Latte (15.) trafen für die Roma.

Dzeko bezwang dabei seinen früheren Schulkollegen Ibrahim Sehic, der im selben Quartier in Sarajevo aufgewachsen ist wie er. Die beiden sind Freunde geblieben. Zuletzt investierten sie zusammen eine beträchtliche Summe in die Renovation des Stadions ihres Stammklubs Zeljeznicar Sarajevo.

Nach starkem Beginn nahmen die Römer, die vier Tage vor dem Serie-A-Spitzenspiel gegen Milan nicht in Bestbesetzung antraten, (zu) rasch das Tempo aus ihrem Spiel und liessen den Gegner zurückkommen. Der frühere FCZ-Stürmer Pedro Henrique schaffte noch vor Ablauf einer halben Stunde den Anschlusstreffer.

Nach der Pause glich sich das Geschehen vollends aus, doch mehr als phasenweise optische Überlegenheit holte Karabach nicht heraus. Zu einer wirklich guten Ausgleichschance kam der Meister aus Aserbaidschan nur einmal. In der 89. Minute setzte der eingewechselte Stürmer Dino Ndlovu aus Südafrika einen Kopfball nur knapp neben das Tor.

So feierte die AS Roma den ersten Auswärtssieg in der Champions League seit fast sieben Jahren. Am 3. November 2010 hatten die Römer in Basel 3:2 gewonnen.