Aarauer Befreiungsschlag gegen Xamax

Totgesagte leben länger. Dieses Sprichwort passt zum FC Aarau und seinen Trainer Marinko Jurendic wie die Faust aufs Auge. Was wurde der 39-Jährige nach den zuletzt lustlosen Auftritten seines Teams nicht schon abgeschrieben. Ausgerechnet gegen den Challenge-League-Primus Xamax könnte er nun die erhoffte Wende herbeigeführt haben. Unter Regie von Captain Patrick Rossini und Neo-Aarauer Gilles Yapi, zeigte Jurendics Team in einem teils äusserst hitzigen Duell - die beiden Trainer wurde nach einem Rencontre in der zweiten Halbzeit auf die Tribüne verbannt - eine kämpferisch einwandfreie Leistung.

In der 36. Minute belohnte Rossini sich und sein Team mit der Führung - Yapi gab den Ball an der Grundlinie nicht verloren und spitzelte ihn auf seinen einschussbereiten Teamkollegen. Xamax führte zwar die feinere Klinge, zeigte sich im Abschluss aber wenig abgeklärt. Anders die Aarauer, die sechs Minuten nach der Pause den zweiten Treffer erzielen konnten: Nicht sonderlich sehenswert zwar, aber eben effizient. Und ganz zur Freude ihres totgesagten Trainers.