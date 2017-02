Adelbodner Curler in höchster Not

Die Berner Oberländer Crew von Skip Marc Pfister muss in der nun folgenden zweiten Round Robin unter den sechs Teams mindestens vier Partien für sich entscheiden, um realistische Aussichten auf das Weiterkommen zu haben.

Die Adelbodner haben es in Flims nicht leicht. In zwei der besten Teams spielen frühere Adelbodner, die in den Direktduellen jeweils besonders motiviert sind. Bei Topfavorit Genf ist es Claudio Pätz, bei den aufstrebenden Grasshoppers sind es Sven Michel und Florian Meister. Topfavorit Genf um Peter De Cruz schloss den ersten Round-Robin-Umgang mit vier Siegen an erster Stelle ab, vor der GC Formation (Florian Meister) und den jungen Curlern von Bern Zähringer (Yannick Schwaller), den Junioren-Weltmeistern von 2014.

Bei den Frauen verläuft weiterhin alles gemäss den Prognosen. Das ungeschlagene Team von Baden Regio (Alina Pätz) führt vor Flims (Binia Feltscher) und Aarau (Silvana Tirinzoni). Jegliche überraschenden Resultate sind bislang ausgeblieben.