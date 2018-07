Aegerter punktet in Assen nur dank vielen Ausfällen

Aegerter, der fünf Runden vor Schluss nur an 19. Stelle gelegen hatte, fuhr im achten Rennen der Saison zum fünften Mal in die Punkte. Zwei Grands Prix musste der Berner KTM-Fahrer verletzungsbedingt aussetzen. Zuletzt in Katalonien hatte nur der 20. Platz resultiert.

Der Sieg in Assen ging überlegen an Francesco Bagnaia. Der Kalex-Fahrer aus Italien startete von der Pole-Position und siegte mit knapp zwei Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Fabio Quartararo, der vor zwei Wochen in Katalonien triumphiert hatte. Dritter wurde der Spanier Alex Marquez.

Im WM-Klassement baute Bagnaia mit seinem vierten Saisonsieg die Führung deutlich aus. Er führt mit nun 16 Punkten Vorsprung vor dem Portugiesen Miguel Oliveira, der in Assen nur den 6. Rang belegte (144:128). Mit 22 Punkten liegt Aegerter auf dem 16. Platz.

Jorge Martin hiess der Sieger in der Moto3-Kategorie. Der Spanier übernahm damit nach acht von 19 GP-Wochenenden auch die Führung in der WM-Wertung. Er führt mit zwei Punkten Vorsprung vor dem in den Niederlanden gestürzten Italiener Marco Bezzecchi (105:103).