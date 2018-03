Ärgerliches Scheitern von Walker - Chen top

Das Scheitern war für Walker insofern umso enttäuschender, als er den Sprung in die Top 24 mit einem soliden Auftritt problemlos geschafft hätte. Stattdessen stürzte der Walliser gleich zu Beginn beim Dreifach-Axel. Alleine mit diesem Missgeschick verlor er gut vier Punkte. Bei der Kombination Dreifach-Lutz/Dreifach-Toeloop war der zweite Sprung unterrotiert, was ihn ebenfalls mehr als zwei Punkte kostete. Die Landung nach dem Dreifach-Rittberger hätte ebenfalls besser sein können - wie auch die letzte Pirouette.

All das war zuviel, um bei der vierten Teilnahme an Weltmeisterschaften zum zweiten Mal nach Rang 23 bei der Premiere 2014 die Kür zu erreichen. Mit 65,79 Punkten blieb er deutlich unter seiner im November 2016 in Warschau aufgestellten Bestleistung (70,58). Es würde nicht erstaunen, wenn es Walkers letzter Start an internationalen Meisterschaften gewesen wäre. Sein grosses Ziel in dieser Saison war die erstmalige Teilnahme an Winterspielen, der Traum zerschlug sich jedoch. Ausserdem ist er doch schon 27 Jahre alt.

Chens Nerven hielten diesmal

Nathan Chen war das Kurzprogramm an den Winterspielen in Pyeongchang mit Platz 18 komplett misslungen. Dank der besten Kür verbesserte sich der Amerikaner immerhin noch in den 5. Schlussrang. Diesmal hielten im ersten Wettkampfteil mit zwei Vierfach-Sprüngen die Nerven, zeigte er nur kleine Schwächen. Die Chancen auf die erste WM-Medaille sind also sehr gut. Mit 101,94 Punkten beträgt Chens Vorsprung auf den zweitplatzierten Russen Michail Koljada 1,86 Punkte. Dritter ist mit Vincent Zhou (96,78) ein weiterer Amerikaner. Der japanische Olympia-Zweite Shoma Uno (94,26) musste sich mit Platz 5 begnügen. Eine sehr gute Leistung zeigte der Lette Deniss Vasiljevs (9./84,25), der von Stéphane Lambiel trainiert wird.