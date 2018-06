Alex Wilson senkt seine Bestzeit über 200 m auf 20,26 Sekunden

Der Basler stellte die Bestmarke trotz eines leichten Gegenwindes von 0,3 m/s auf. Wilson war somit um drei Hundertstel schneller als vor zwei Wochen an den Schweizer Vereins-Meisterschaften in Basel. Vergangenen Sonntag hatte er wegen Beschwerden im Knie als Vorsichtsmassnahme noch auf das Diamond-League-Meeting in Stockholm verzichtet.

Der gebürtige Jamaikaner Wilson, auch nationaler Rekordhalter über 100 m, war über die halbe Bahnrunde schon einmal schneller gelaufen. Vor einem Jahr an den Schweizer Meisterschaften kam er nach 20,23 Sekunden ins Ziel. Er war damals unter Protest gestartet, weil er zuvor wegen eines Fehlstarts die Rote Karte gesehen hatte. Weil sein Protest abgelehnt wurde, erhielt auch der Rekord keine Anerkennung.