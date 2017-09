Alexej Sorokin in den FIFA-Rat gewählt

Der Entscheid der UEFA-Vollversammlung am Mittwoch in Genf erfolgte per Akklamation. Sorokins Amtszeit läuft bis 2021. Er war der einzige Kandidat für den Posten.

Dem russischen Multi-Funktionär Witali Mutko hatte das Governance und Review Committee der FIFA im März eine Bewerbung verwehrt. Das Gremium befürchtete einen Interessenskonflikt durch die Ämter Mutkos als Präsident des Organisationskomitees der WM 2018, russischer Verbandspräsident und stellvertretender russischer Ministerpräsident.

Als Vertreter der Europäischen Club-Vereinigung im Exekutivkomitee der UEFA wurden Andrea Agnelli von Juventus Turin und Ivan Gazidis vom FC Arsenal einstimmig gewählt.