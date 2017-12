Alexis Pinturault Favorit auf den Sieg in der Kombination

24 Stunden nach seinem Sieg in der Spezial-Abfahrt raste Dominik Paris auch in der etwas kürzeren Kombinations-Abfahrt zur Bestzeit. 21 Hundertstel nahm er dem zweitplatzierten Österreicher Matthias Mayer ab. Exakt eine halbe Sekunde folgte sein Südtiroler Teamkollege Peter Fill als Dritter.

Wie sich die Abfahrer aber im Slalom schlagen, bleibt abzuwarten. Erster Kandidat auf den Sieg dürfte Alexis Pinturault sein. Der Franzose, der in der Kombination schon sechs Weltcupsiege feiern konnte (zuletzt vor einem Jahr in Santa Caterina), beendete die Abfahrt in den ersten 20. Den Slalom wird er mit 1,65 Sekunden Rückstand auf Paris in Angriff nehmen können.

Der Bündner Mauro Caviezel, der WM-Dritte von St. Moritz, büsste in der Abfahrt als Achter 1,05 Sekunden auf Paris ein. Die sechs Zehntel Reserve auf Pinturault sind etwas gar knapp, doch ein Spitzenplatz ist dennoch möglich. Etwas schwieriger ist die Ausgangslage für Kombinations-Weltmeister Luca Aerni. Der Berner Slalom-Spezialist schaffte es - wie auch der Walliser Justin Murisier - nicht in die Top 30. Damit werden die beiden Schweizer Techniker nicht von einer guten Startnummer in ihrer stärkeren Disziplin profitieren können.