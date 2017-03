Ammann fliegt in den 14. Rang

Ammann legte Flüge auf 122,5 und 125,5 m in den Hang. Somit verlor er auf die Besten nur noch fünf und nicht wie im Verlauf der Saison zehn oder mehr Meter. Einen Aufwärtstrend gab es auch bei der Landung zu verzeichnen - zumindest im ersten Umgang, den er ebenfalls als 14. beendet hatte. Die Juroren gaben dreimal die 17,5.

Gregor Deschwanden (112,5), Killian Peier (106,5) und Andreas Schuler (103) mussten im Finaldurchgang zuschauen. Insbesondere das frühe Out von Peier war enttäuschend. Gleiches widerfuhr Noriaki Kasai, der schon 1989 an der vorletzten WM in Lahti vom Balken abgestossen hatte, als 32.

Stefan Kraft liess sich als Doppel-Weltmeister feiern. Der Österreicher gewann wie schon auf dem kleinen Bakken vor dem Deutschen Andreas Wellinger. Bronze holte der Piotr Zyla. Der Pole hatte es in einem spannenden Finale, in dem die Top 7 nach Umgang eins nur durch fünf Punkte getrennt waren, noch auf das Podest geschafft.

Kraft wurde erst als fünfter Springer Doppel-Weltmeister. Seit der Einführung eines zweites Wettkampfes im Jahr 1962 haben dies erst der Norweger Björn Wirkola (1966), Gari Napalkow aus der ehemaligen Sowjetunion (1970), Hans-Georg Aschenbach aus der ehemaligen DDR (1974) sowie der Pole Adam Malysz (2003) geschafft. Wie dies geht, hatten zuletzt Ammann (2002 und 2010) sowie Kamil Stoch (2014) bei den Olympischen Spielen vorgemacht.