André Myhrer - der Mann fürs Finale

Es schien alles angerichtet für den grossen Dominator Marcel Hirscher, der beim Weltcup-Finale in Aspen nach dem ersten Durchgang des Slaloms vorne gelegen hatte. Doch dann wurde Hirscher "nur" Vierter, derweil der Schwede André Myhrer seinen siebenten Sieg im Weltcup einfahren konnte. Der Skandinavier gewann 14 Hundertstel vor dem Deutschen Felix Neureuther und 15 Hundertstel vor dem Österreicher Michael Matt.

Luca Aerni wurde Zehnter, was seinem drittbesten Slalom-Ergebnis in diesem Winter entsprach. In Levi hatte der Berner Kombinations-Weltmeister je einen 8. Platz belegt. Ganz knapp in die Punkteränge schaffte es auch der Walliser Daniel Yule als 15.