Argentinien spielt mit neuem Trainer 0:0 gegen Uruguay in WM-Quali

Mit 66 Prozent Ballbesitz über das Spiel gesehen dominierte die argentinische Auswahl um Superstar Lionel Messi das Spiel im Centenario-Stadion in Montevideo zwar, dennoch wurde der uruguayische Goalie Fernando Muslera nur selten auf die Probe gestellt.

Weder Messi, der die Fäden in der argentinischen Offensive in der Hand hielt, noch seine neu eingesetzten Sturmpartner Paulo Dybala oder Mauro Icardi konnten sich entscheidend in Szene setzen.

Vidal leitet Chiles Niederlage ein

Schlecht geschlafen haben dürfte der Chiles Mittelfeldmotor Arturo Vidal. Der 30-Jährige leitete die überraschende 0:3-Niederlage Chiles gegen Paraguay vor heimischem Publikum in Santiago de Chile ein. In der 24. Minute überraschte der Bayern-Star seinen Goalie Claudio Bravo nach einem Freistoss für Paraguay mit einem Kopfball ins eigene Tor.

Chile drückte danach zwar vehement auf den Ausgleich, wurde von Paraguay im eigenen Stadion aber eiskalt ausgekontert. Victor Caceres (55.) und Richard Ortiz (92.) waren für die Auswärtsmannschaft in der zweiten Halbzeit erfolgreich.

Brasilien zementiert seinen Status

Das bereits für die WM-Endrunde 2018 in Russland qualifizierte Brasilien manifestierte beim 2:0-Sieg über Ecuador seine Überlegenheit in Südamerika. Paulinho in der 69. Minute nach einem Eckball und der vom FC Barcelona umworbene Liverpool-Star Philippe Coutinho (76.) nach schönem Doppelpass mit Manchester-City-Stürmer Gabriel Jesus waren die Torschützen der Seleção in der Arena do Grêmio in Porto Alegre.

Brasilien führt die Qualifikationsrunde nach dem 15. Spieltag mit 36 Punkten und elf Zählern Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Kolumbien an. Argentinien steht mit 23 Punkten weiterhin auf Platz fünf in der WM-Quali, konnte aber von der Niederlage Chiles profitieren und zur "La Roja" aufschliessen, die dank dem besseren Torverhältnis noch auf Platz 4 steht.

Die ersten vier der Südamerika-Gruppe qualifizieren sich direkt für die WM, der Fünfte muss zu einem Playoff-Duell gegen ein Team aus Ozeanien antreten.

Rangliste:

Rangliste: 1. Brasilien 15/36 (37:10). 2. Kolumbien 15/25 (18:15). 3. Uruguay 15/24 (26:17). 4. Chile 15/23 (24:22). 5. Argentinien 15/23 (15:14). 6. Peru 15/21 (24:24). 7. Paraguay 15/21 (16:21). 8. Ecuador 15/20 (23:22). 9. Bolivien 15/10 (13:34). 10. Venezuela 15/7 (17:34).