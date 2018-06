Arnaud Démare siegt im Massensprint von Bellinzona

Um wenige Zentimeter wuchtete Démare sein Rad auf dem zweitletzten Teilstück der diesjährigen Schweizer Rundfahrt vor dem Kolumbianer und dem Norweger über die Ziellinie. Dem 16-fachen Etappensieger Peter Sagan blieb nach 123 Kilometern nur der undankbare 4. Rang, er sicherte sich aber die Punktewertung.

In der Gesamtwertung gab es in der Flachetappe wie erwartet keine Veränderungen. Der Australier Richie Porte geht mit einer Reserve von 17 Sekunden auf den Kolumbianer Nairo Quintana in das abschliessende Einzelzeitfahren, das am Sonntag ebenfalls in Bellinzona stattfindet. Dritter im Gesamtklassement ist mit einem Rückstand von 52 Sekunden der Niederländer Wilco Kelderman.