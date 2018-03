Arsenal steckt tief in der Krise

Der Traum von einem Platz in den Top 4 dürfte für Arsenal ausgeträumt sein. Die Gunners haben 13 Punkte Rückstand auf das viertplatzierte Tottenham und nichts deutet derzeit darauf hin, dass sich die Situation von Arsenal in nächster Zeit verbessert.

Die Mannschaft des schon seit Monaten stark in der Kritik stehenden Arsène Wenger zeigte sich wenige Tage nach der 0:3-Heimniederlage gegen Manchester City auch gegen den Aufsteiger Brighton problembeladen. Granit Xhaka und Co. fehlt es an Selbstvertrauen und der Mannschaft an Stabilität. Gegen Brighton lag Arsenal schon nach einer halben Stunde 0:2 zurück. Pierre-Emerick Aubameyang gelang kurz vor der Pause nach Vorlage von Xhaka nur noch der Anschlusstreffer.

Arsenal kann seine Saison nur noch mit dem Gewinn der Europa League retten. Damit würde sich der Sechstplatzierte der Premier League für die nächste Champions League qualifizieren.

Resultate und Tabelle:

Brighton - Arsenal 2:1 (2:1). - 30'620 Zuschauer. - Tore: 7. Dunk 1:0. 26. Murray 2:0. 43. Aubameyang (Xhaka) 2:1. - Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka (verwarnt).

Die restlichen Resultate der 29. Runde: Burnley - Everton 2:1. Leicester City - Bournemouth 1:1. Southampton - Stoke City 0:0. Swansea City - West Ham United 4:1. Tottenham Hotspur - Huddersfield Town 2:0. Watford - West Bromwich Albion 1:0. Liverpool - Newcastle United 2:0.

Manchester City - Chelsea 17.00 Uhr.

Rangliste: 1. Manchester City 28/75 (82:20). 2. Liverpool 29/60 (67:32). 3. Manchester United 28/59 (53:20). 4. Tottenham Hotspur 29/58 (55:24). 5. Chelsea 28/53 (50:25). 6. Arsenal 29/45 (52:41). 7. Burnley 29/40 (24:26). 8. Leicester City 29/37 (41:42). 9. Watford 29/36 (39:47). 10. Brighton & Hove Albion 29/34 (28:38). 11. Everton 29/34 (33:49). 12. Bournemouth 29/33 (34:44). 13. Swansea City 29/30 (25:42). 14. West Ham United 29/30 (36:54). 15. Huddersfield Town 29/30 (25:50). 16. Newcastle United 29/29 (27:40). 17. Southampton 29/28 (29:41). 18. Crystal Palace 28/27 (25:43). 19. Stoke City 29/27 (28:54). 20. West Bromwich Albion 29/20 (22:43).