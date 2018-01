Auch Bacsinszky muss für das Australian Open passen

Bacsinszky hat seit Wimbledon 2017 keinen Ernstkampf mehr bestritten. Mittlerweile ist die 28-jährige Lausannerin zwar wieder ins Training eingestiegen, doch die am 15. Januar beginnenden Australian Open muss sie auslassen. Dies bestätigte ihr Manager gegenüber SRF. Ihr Comeback ist für Ende Januar beim WTA-Turnier in St. Petersburg geplant.

Im Vorjahr war die Lausannerin an den Australian Open in der 3. Runde an der Einheimischen Daria Gavrilova gescheitert. Im WTA-Ranking ist Bacsinszky als Nummer 39 aktuell die bestklassierte Schweizerin.