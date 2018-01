Auf wen trifft die Schweiz in der Nations League?

Die Schweiz gehört zu den besten zwölf europäischen Mannschaften und wird damit in der stärksten der vier Ligen spielen. In der Liga A mit der Schweiz werden vier Dreiergruppen ausgelost. Die Mannschaft von Vladimir Petkovic ist wie Frankreich, England und Italien im Topf 2. Sie wird je einen Gegner aus Topf 1 (Deutschland, Portugal, Belgien, Spanien) und Topf 3 (Polen, Island, Kroatien, Niederlande) zugeteilt bekommen.

Vom September bis November werden in Hin- und Rückspielen die Gruppensieger ermittelt. In einem Final Four vom 5. bis 9. Juni 2019 spielen dann die vier Gruppensieger um den Titel. Die Letztklassierten der Gruppen der Ligen A, B und C steigen ab, die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen auf.

Die neue Nations League bietet auch sämtlichen Nationalmannschaften eine zusätzliche Chance, sich für die Europameisterschaft 2020 zu qualifizieren. In jeder Liga machen die jeweils vier Gruppensieger in einem Playoff im März 2020 einen weiteren EM-Teilnehmer unter sich aus (Halbfinals und Final, jeweils in einem Spiel). Hat sich ein Gruppensieger bereits über die traditionelle Qualifikationsphase (März bis November 2019) das EM-Startrecht gesichert, geht sein Platz an die nächstbeste Mannschaft der betreffenden Liga.

Mit diesem Modus ist gewiss, dass sich eines der schwächsten 16 Teams, zu denen unter anderen Liechtenstein gehört, auf jeden Fall einen Startplatz unter den 24 Endrunden-Teilnehmern der EM 2020 sichern wird.

Die Lostöpfe:

Liga A (12 Teams, 4 Dreiergruppen). Topf 1: Deutschland, Portugal, Belgien, Spanien. - Topf 2: Frankreich, England, SCHWEIZ, Italien. - Topf 3: Polen, Island, Kroatien, Niederlande.

Liga B (12 Teams, 4 Dreiergruppen). Topf 1: Österreich, Wales, Russland, Slowakei. - Topf 2: Schweden, Ukraine, Irland, Bosnien-Herzegowina. - Topf 3: Nordirland, Dänemark, Tschechien, Türkei.

Liga C (15 Teams, 3 Vierergruppen, 1 Dreiergruppe). Topf 1: Ungarn, Rumänien, Schottland, Slowenien. - Topf 2: Griechenland, Serbien, Albanien, Norwegen. - Topf 3: Montenegro, Israel, Bulgarien, Finnland. - Topf 4: Zypern, Estland, Litauen.

Liga D (16 Teams, 4 Vierergruppen). Topf 1: Aserbaidschan, Mazedonien, Weissrussland, Georgien. - Topf 2: Armenien, Lettland, Färöer, Luxemburg. - Topf 3: Kasachstan, Moldawien, Liechtenstein, Malta. - Topf 4: Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar.