Australien mit FCL-Stürmer Juric am Confed Cup

Juric hat als einziger Spieler aus der Super League ein Aufgebot für den Confederations Cup (17. Juni bis 2. Juli) in Russland erhalten. Der Stürmer trifft am Vorbereitungsturnier für die WM-Endrunde 2018 mit Australien in der Gruppe B zunächst auf Weltmeister Deutschland (19. Juni), drei Tage später auf Afrikameister Kamerun und zum Schluss auf Chile, den Sieger der Copa America.

Zurzeit bestreitet Juric mit Australien die dritte Phase der WM-Qualifikation. Auf dem Weg zum wichtigen 3:2-Heimsieg gegen Saudi-Arabien erzielte Juric am Donnerstag die Tore zum 1:0 und 2:1. Damit schloss Australien in der Tabelle zum punktgleichen Saudi-Arabien auf Platz 2 auf. Nur die ersten zwei der Gruppe qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde.