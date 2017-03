Bakayoko wirft Manchester City aus der Champions League

Die Darbietung von Pep Guardiolas Manchester City im Achtelfinal-Rückspiel war am Anfang - in der ganzen ersten Halbzeit - erbärmlich. Die teure Mannschaft brachte keinen zwingenden Angriff und erst recht keinen Torschuss zustande, dies im Gegensatz zum 5:3-Sieg im Hinspiel, als die Citizens nach einem 1:2-Rückstand drückten und skorten.

Erst nach 56 Minuten schien ein Tor für die Gäste fällig zu sein. Aber Raheem Sterling versuchte es aus bester Position mit einem Rückpass, anstatt selber abzuschliessen. Danach stellen sich die Chancen der Engländer plötzlich in rascher Folge ein. So hatte etwa Sergio Agüero das sicher scheinende Anschlusstor auf dem Fuss. Diese glückte dann Leroy Sané. Der junge Deutsche verwertete nach 71 Minuten von der Seite einen Abpraller von Goalie Danijel Subasic. Aber nur gerade sechs Minuten lang standen die Engländer theoretisch im Achtelfinal. Dann verwertete der 22-jährige Bakayoko per Kopf eine Freistossflanke. Wegen seiner zweiten Verwarnung wird Bakayoko im Viertelfinal-Hinspiel gesperrt sein.

In Madrid blieb die Überraschung aus. Atletico Madrid verwaltete die schöne Reserve aus dem 4:2-Sieg im Hinspiel und gab Bayer Leverkusen beim 0:0 keine reelle Chance. In der ersten Hälfte hatten nur die Madrilenen gute Möglichkeiten - es waren zwei -, während die Deutschen, bei denen Admir Mehmedi nach 81 Minuten für Goalgetter Chicharito eingewechselt wurde, keine richtige Gefahr heraufbeschwören konnten.

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 0:0

54'907 Zuschauer. - SR Karasew (RUS).

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Gimenez, Godin, Lucas; Saul Niguez, Thomas, Koke, Carrasco (71. Savic); Correa (65. Galtan), Griezmann.

Bayer Leverkusen: Leno; Hilbert, Jedvaj, Dragovic, Wendell; Bellarabi, Baumgartlinger, Kampl, Brandt (78. Bailey); Volland (88. Aranguiz), Chicharito (81. Mehmedi).

Bemerkungen: Atletico Madrid ohne Filipe Luis und Gabi (beide gesperrt) sowie Gameiro (verletzt), Bayer Leverkusen ohne Calhanoglu und Henrichs (beide gesperrt) sowie Kiessling, Bender, Tah und Toprak (alle verletzt). Verwarnungen: 64. Jedvaj (Foul), 66. Gimenez (Foul), 71. Baumgartlinger (Foul), 89. Galtan (Foul).