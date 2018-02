Barcelona holt Remis bei Chelsea - Bayern fast durch

Der FC Barcelona hatte in London deutlich mehr Ballbesitz, doch die guten Chancen spielte sich lange Zeit fast ausschliesslich Chelsea heraus. Der Brasilianer Willian traf in der 62. Minute zum verdienten 1:0, nachdem er zuvor in der ersten Halbzeit innerhalb von acht Minuten den linken und rechten Pfosten getroffen hatte.

Dass Barcelona noch zum Ausgleich kam, lag nicht zuletzt an Chelsea selber. Ein katastrophaler Fehlpass von Marcos Alonso ermöglichte Lionel Messi eine Viertelstunde vor Schluss das 1:1.

Bayern München gewann das Hinspiel gegen Besiktas Istanbul mit 5:0. Die Doppeltorschützen Thomas Müller und Robert Lewandowski sowie Kingsley Coman waren die Torschützen vor eigenem Anhang.

Besiktas musste schon ab der 16. Minute mit einem Spieler weniger auskommen. Der kroatische Verteidiger Domagoj Vida sah für eine Notbremse die Rote Karte.

Die Rückspiele finden am Mittwoch, 14. März, statt.