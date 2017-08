Basel, FCZ und YB im Gleichschritt

Basel kam gegen den FC Sion nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei hatte die Partie aus Sicht der Basler ideal begonnen. Ricky van Wolfswinkel brachte den Meister mit seinem nun fünften Saisontreffer im fünften Spiel nach sieben Minuten in Führung. Eine Reaktion der Sittener kam erst im zweiten Durchgang. Matheus Cunha trug sich eine Minute nach seiner Einwechslung in die Torschützenliste für Sion ein. Das Sion zu diesem Zeitpunkt noch im Spiel war, verdankten die Walliser unter anderem van Wolfswinkel, der nach 19 Minuten einen Penalty verschossen hatte.

Auch der Leader FC Zürich kam gegen Luzern nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Bereits in der 4. Minute hatte Luzerns Australier Tomi Juric vom Penaltypunkt aus die Führung für die Innerschweizer erzielt - Victor Palsson hatte zuvor im Strafraum bei einer Grätsche den Ball mit seiner Hand gespielt. Moussa Koné gelang nach 60 Minuten der verdiente Ausgleich für die Zürcher.

Eine kleine Krise scheint sich derweil in der Bundeshauptstadt abzuzeichnen. Die Young Boys kommen nach dem Aus in den Champions-League-Playoffs gegen ZSKA Moskau auch in der Super League nicht in den Tritt. Gegen den St. Gallen resultierte für die Berner ein 2:2. Nach 25 Minuten hatte Jean-Pierre Nsamé die Berner zwar in Führung gebracht, Marco Aratore (37./46.) als Torschütze und Tranquillo Barnetta als zweimaliger Vorbereiter kehrten die Partie aber für St. Gallen zwischenzeitlich. Kasim Nuhu bewahrte die Berner in der Nachspielzeit vor der Niederlage und sorgte dafür, dass YB trotz zuletzt suboptimaler Resultate von der Spitze grüsst. Die Berner konnten von den letzten fünf Pflichtspielen einzig den Cup-Auftritt gegen Breitenrain siegreich gestalten.