Bayern München auch ohne Lewandowski eine Tormaschine

Nach den jüngsten Transfergerüchten und die dadurch entstandene Unruhe setzte Trainer Jupp Heynckes Lewandowski für den Match in Freiburg auf die Ersatzbank. Er beliess den Polen dort für die ganzen 90 Minuten. Die Absenz des treffsicheren Stürmers hinderte die Bayern nicht an einer überzeugenden Leistung und einer reichen Torproduktion. Nach einem Eigengoal der Freiburger trafen Corentin Tolisso in der ersten sowie Sandro Wagner und Thomas Müller in der zweiten Halbzeit. Neun Runden vor Schluss liegen die Bayern 20 und mehr Punkte vor der Konkurrenz.

Im zweiten Sonntagsspiel bestätigte Stuttgart seine Auferstehung unter Trainer Tayfun Korkut. Mit dem 3:2 in Köln gelang den Schwaben der vierte Sieg in Serie. Korkuts Ausbeute seit er auf der Trainerbank von Stuttgart sitzt, ist aussergewöhnlich: In fünf Partien führte er sein noch Ende Januar abstiegsgefährdetes Team zu 13 Punkten. Mittlerweile ist Stuttgart nur noch sechs Zähler von einem Europacup-Platz entfernt.

Beim Schlusslicht Köln liessen sich die Stuttgarter auch durch den frühen Führungstreffer der Gastgeber durch den 39-jährigen Claudio Pizarro nicht aus der Ruhe bringen. Unmittelbar vor der Pause wendete Mario Gomez die Partie entgegen dem Spielverlauf. Der 71-fache deutsche Internationale traf innerhalb von zwei Minuten - zum 2:1 dank einem schweren Fehler von Goalie Timo Horn. In der 57. Minute traf Andreas Beck zum 3:1.

Köln, das am letzten Wochenende in Leipzig einen Überraschungserfolg gefeiert hatte, kam in der Schlussphase auf 2:3 heran, konnte aber die 16. Niederlage im 25. Spiel nicht mehr verhindern.

Resultate und Tabelle:

Freiburg - Bayern München 0:4 (0:2). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 25. Schwolow (Eigentor) 0:1. 28. Tolisso 0:2. 54. Wagner 0:3. 69. Müller 0:4.

Köln - Stuttgart 2:3 (1:2). - 49'500 Zuschauer. - Tore: 7. Pizarro 1:0. 45. Gomez 1:1. 45. Gomez 1:2. 57. Beck 1:3. 87. Jojic 2:3.

Die weiteren Resultate der 25. Runde: Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 2:2. Schalke 04 - Hertha Berlin 1:0. Eintracht Frankfurt - Hannover 96 1:0. Augsburg - Hoffenheim 0:2. Hamburger SV - Mainz 05 0:0. Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1:2. RB Leipzig - Borussia Dortmund 1:1.

1. Bayern München 25/63 (59:18). 2. Schalke 04 25/43 (39:30). 3. Borussia Dortmund 25/42 (50:31). 4. Eintracht Frankfurt 25/42 (33:27). 5. Bayer Leverkusen 25/41 (45:33). 6. RB Leipzig 25/39 (38:34). 7. Hoffenheim 25/35 (40:38). 8. Borussia Mönchengladbach 25/35 (33:37). 9. VfB Stuttgart 25/33 (23:29). 10. Augsburg 25/32 (33:32). 11. Hannover 96 25/32 (32:35). 12. Hertha Berlin 25/31 (30:31). 13. SC Freiburg 25/29 (25:42). 14. Werder Bremen 25/27 (24:30). 15. Wolfsburg 25/25 (28:33). 16. Mainz 05 25/25 (29:42). 17. Hamburger SV 25/18 (18:35). 18. 1. FC Köln 25/17 (24:46).