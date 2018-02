Bayern München baut Vorsprung weiter aus

Franck Ribéry per Direktabnahme nach einem Corner (33. Minute) und James Rodriguez nach sehenswerter Brustannahme (44.) erzielten die Tore zum ungefährdeten achten Sieg in Folge in der Meisterschaft.

Bayerns Verfolger bekundeten bedeutend mehr Mühe. Schalke 04 bezog gegen Abstiegskandidat Werder Bremen eine 1:2-Niederlage. Werder drehte das Spiel in der Schlussviertelstunde und nach einem Platzverweis gegen Schalkes Matija Nastasic (Gelb-Rot) durch Treffer von Max Kruse (79.) und Zlatko Junuzovic (93.). Bayer Leverkusen kam beim ebenfalls formstarken SC Freiburg nicht über ein 0:0 hinaus.

Weiter nicht richtig vom Fleck kommt der VfL Wolfsburg, der zuhause gegen Stuttgart zum zwölften Mal in dieser Saison unentschieden spielte (1:1). Ausgerechnet Mario Gomez, der im Winter von Wolfsburg nach Stuttgart zurückkehrte, erzielte nach einer Stunde den Ausgleichstreffer für die Schwaben, die als 14. drei Punkte hinter Wolfsburg und einen Punkt vor dem auf dem Relegationsplatz Mainz liegen. Kurz nach dem Gomez Tor gab Neuzugang Admir Mehmedi seinen Einstand für Wolfsburg. Der Schweizer Internationale kam für den ausgewechselten Renato Steffen auf den Platz.

Ebenfalls mit einem 1:1 endete die Partie zwischen Hertha Berlin und Hoffenheim.

Kurztelegramme und Rangliste:

Hertha Berlin - Hoffenheim 1:1 (0:1). - 32'598 Zuschauer. - Tore: 38. Kramaric (Foulpenalty) 0:1. 58. Kalou 1:1. - Bemerkungen: Hertha Berlin ohne Lustenberger (Ersatz). Hoffenheim ohne Zuber (Ersatz) und Kobel (nicht im Aufgebot).

Freiburg - Leverkusen 0:0. - 24'000 Zuschauer. - Bemerkungen: Freiburg ohne Sierro (nicht im Aufgebot).

Schalke - Bremen 1:2 (1:0). - 62'271 Zuschauer. - Tore: 24. Konopljanka 1:0. 79. Kruse 1:1. 93. Junuzovic 1:2. - Bemerkungen: Schalke ohne Embolo (Ersatz). 78. Gelb-Rote Karte gegen Nastasic (Schalke).

Mainz - Bayern München 0:2 (0:2). - 34'000 Zuschauer. - Tore: 33. Ribéry 0:1. 44. Rodriguez 0:2.

Wolfsburg - Stuttgart 1:1 (1:0). - 24'378 Zuschauer. - Tore: 24. Origi 1:0. 60. Gomez 1:1. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (bis 67.) und Mehmedi (ab 67.).

Rangliste: 1. Bayern München 21/53 (51:16). 2. Bayer Leverkusen 21/35 (41:27). 3. Borussia Dortmund 21/34 (45:29). 4. Schalke 04 21/34 (33:27). 5. Eintracht Frankfurt 20/33 (26:20). 6. RB Leipzig 20/32 (32:29). 7. Borussia Mönchengladbach 20/31 (30:32). 8. Augsburg 20/28 (29:26). 9. Hoffenheim 21/28 (32:33). 10. Hannover 96 20/27 (28:30). 11. Hertha Berlin 21/27 (28:28). 12. SC Freiburg 21/25 (22:35). 13. Wolfsburg 21/24 (24:25). 14. VfB Stuttgart 21/21 (17:27). 15. Werder Bremen 21/20 (18:26). 16. Mainz 05 21/20 (24:37). 17. Hamburger SV 20/16 (16:29). 18. 1. FC Köln 21/13 (17:37).