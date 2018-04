Bayern gegen Real im Champions-League-Halbfinal

Das Duell zwischen den als deutscher Meister feststehenden Bayern und dem Champions-League-Titelverteidiger Real hatten sich viele als Final gewünscht und vorgestellt. Jetzt treffen die beiden Giganten bereits in den Halbfinals aufeinander.

Das zweite Duell in den Halbfinals der Königsklasse hat auch seinen grossen Reiz. Liverpool und Roma sind die beiden Mannschaften, die in ihren Ligen nicht Leader sind, dafür aber in den Viertelfinals der Champions League mit grossartigen Leistungen die Leader grosser Ligen ausgebootet haben. Roma eliminierte Barcelona, Liverpool den Nachbarn Manchester City.