Bayern siegt in letzter Minute - Embolo trifft

Nach den zuletzt ungenügenden Leistungen und dem Ausscheiden im Cup gegen Schalke war die Luft für den Walliser Trainer in der VW-Stadt dünn geworden. Am Samstag schien nun der Befreiungsschlag zu gelingen. Daniel Didavi brachte Wolfsburg schon in der 8. Minute mit einem Kopfball in Führung.

In der 55. Minute verschuldete der Wolfsburg-Schweizer Renato Steffen mit einem Foul einen Penalty. Arjen Robben scheiterte aber an Torhüter Koen Casteels, der den Ball an den Pfosten lenken konnte. Knapp zehn Minuten später machte Robben seinen Fehler mit einer Traumflanke wieder gut - Sandro Wagner gelang per Kopf das 1:1.

Wolfsburg schien das 13. Saison-Remis über die Runden zu bringen, als der Schiedsrichter ein zweites Mal auf den Penaltypunkt zeigte: Robert Lewandowski liess sich die Chance in der 91. Minute nicht entgehen und erzielte seinen 20. Saisontreffer im 22. Spiel.

Schmidt kann für sich immerhin in Anspruch nehmen, dass sein Team den Seriensieger Bayern München (in Wolfsburg war es der zehnte Erfolg in der Meisterschaft in Folge) länger fordern konnte als viele andere Mannschaften.

Die Kritik am Wirken des Schweizers wird dennoch nicht leiser; zu wenig gut ist seine Bilanz in Wolfsburg. In 19 Bundesligaspielen siegte sein Team nur drei Mal. Der Vorsprung auf Barrage-Platz 16 (Mainz) beträgt nur ein Punkt.

Von drei dahinter klassierten Teams konnte nur Köln einen Punkt gewinnen. Das abgeschlagene Schlusslicht spielte daheim gegen Hannover 1:1, Werder Bremen verlor auswärts in Freiburg 0:1. Und der HSV, der seit dem 26. November (3:0 gegen Hoffenheim) auf einen Sieg wartet, verlor trotz neuem Trainer daheim gegen Leverkusen 1:2 und verliert den Liga-Erhalt mehr und mehr aus dem Blickfeld. Der Rückstand auf den Barrage-Platz beträgt sechs Punkte.

Embolo-Tor bei Schalke-Sieg

Im Abendspiel gewann Schalke daheim gegen Hoffenheim mit 2:1. Der Schweizer Internationale Breel Embolo traf dabei gleich doppelt. Sein erster Treffer in der 15. Minute wurde allerdings nach Video-Beweis wegen Offside aberkannt, in der 28. Minute gelang ihm mit dem 2:0 ein regulärer Treffer. Schalke liegt neu auf dem 5. Rang und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf einen nicht Europacup-berechtigen Platz.

Kurztelegramme

Freiburg - Werder Bremen 1:0 (1:0). - 24'000 Zuschauer. - Tor: 24. Petersen (Foulpenalty) 1:0. - Bemerkungen: Freiburg ohne Sierro (nicht im Aufgebot). 88. Haberer (Freiburg) schiesst Foulpenalty an den Pfosten.

Hamburger SV - Bayer Leverkusen 1:2 (0:1). - 45'691 Zuschauer. - Tore: 40. Bailey 0:1. 50. Havertz 0:2. 70. Hahn 1:2. - Bemerkung: Hamburger SV ohne Janjicic (Ersatz).

1. FC Köln - Hannover 1:1 (1:1). - 48'400 Zuschauer. - Tore: 30. Osako 1:0. 37. Füllkrug 1:1. - Bemerkung: Hannover mit Schwegler.

Wolfsburg - Bayern München 1:2 (1:0). - 30'000 Zuschauer. - Tore: 8. Didavi 1:0. 64. Wagner 1:1. 90. Lewandowski (Foulpenalty) 1:2. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Steffen (bis 83.), ohne Mehmedi (Ersatz). 55. Casteels lenkt Foulpenalty von Robben an den Pfosten.

Schalke - Hoffenheim 2:1 (2:0). - 60'761 Zuschauer. - Tore: 11. Kehrer 1:0. 28. Embolo 2:0. 78. Kramaric 2:1. - Bemerkung: Schalke mit Embolo (bis 82.), Hoffenheim mit Zuber (ab 52.) und Kobel (krank).

Rangliste

1. Bayern München 23/59 (55:18). 2. RB Leipzig 22/38 (35:29). 3. Bayer Leverkusen 23/38 (43:30). 4. Borussia Dortmund 22/37 (47:29). 5. Schalke 04 23/37 (36:30). 6. Eintracht Frankfurt 22/36 (30:25). 7. Hannover 96 23/32 (32:33). 8. Augsburg 22/31 (32:28). 9. Borussia Mönchengladbach 22/31 (30:34). 10. Hoffenheim 23/31 (37:37). 11. Hertha Berlin 23/30 (30:30). 12. SC Freiburg 23/28 (24:37). 13. VfB Stuttgart 22/24 (18:27). 14. Wolfsburg 23/24 (26:30). 15. Werder Bremen 23/23 (21:28). 16. Mainz 05 23/23 (28:41). 17. Hamburger SV 23/17 (18:34). 18. 1. FC Köln 23/14 (20:42).