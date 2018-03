Beat Tschuor wird Frauen-Cheftrainer, Hans Flatscher Nachwuchs-Chef

Zuletzt war Tschuor gut drei Jahre und mit grossem Engagement als Nachwuchs-Chef tätig. In dieser Zeit überzeugte der 49-Jährige aus Obersaxen die Swiss-Ski-Verantwortlichen ausser mit grossen Erfolgen - so beispielsweise als klar stärkste Nation zuletzt an den Junioren-Weltmeisterschaften in Davos - auch mit seinen kommunikativen und integrativen Fähigkeiten. Beides wird ihm auch auf oberster Stufe zugute kommen.

Er folgt auf den gleichaltrigen Flatscher, der aus familiären Gründen per Ende Saison 2017/18 zurücktritt. Schon letzte Wochen während dem Weltcup-Finale in Are war sich der Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann "zu 99 Prozent" sicher gewesen, Flatscher im Verband halten zu können. Nun könne dieser, so Alpin-Direktor Stéphane Cattin, "seinen immensen Erfahrungsschatz zukünftig in der Nachwuchsarbeit gewinnbringend einsetzen."