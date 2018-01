Bernd Hollerbach neuer HSV-Trainer

Gisdol wurde am Sonntag nach der 0:2-Heimniederlage gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln entlassen. Hollerbach erhält einen Vertrag bis Juni 2019, der auch in der 2. Bundesliga Gültigkeit hat. Derzeit liegt der HSV nach vier Niederlagen in Folge auf dem vorletzten Platz.

Hollerbach spielte zwischen 1996 und 2004 für den Hamburger SV und absolvierte über 200 Partien in der 1. Bundesliga. Er war zuletzt drei Saisons Trainer bei seinem Heimatverein Würzburger Kickers und führte den Verein aus Bayern von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Nach dem Abstieg in die 3. Liga trat er im vergangenen Mai zurück.

Zu Beginn seiner Karriere als Trainer war Hollerbach bei Wolfsburg und Schalke Assistent von Felix Magath. 2009 gewann er mit Wolfsburg den Meistertitel.