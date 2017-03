Berra bei Floridas Niederlage eingewechselt

Berra war am Wochenende vom AHL-Farmteam Springfield ins Team der Panthers berufen worden, weil sich Stammtorhüter Roberto Luongo verletzt hatte. In der Nacht auf Mittwoch kam der 30-jährige Bülacher zum Einsatz, nachdem Floridas nominelle Nummer 2 James Reimer vier Tore (bei 19 Schüssen) kassiert hatte. Berra wehrte in den letzten 25 Minuten alle acht Schüsse der Rangers ab, der Gegentreffer zum 5:2 fiel ins leere Tor.

Für die Panthers war es die sechste Niederlage in den letzten sieben Partien. Nach dieser Negativserie liegt der Klub aus Florida um vier Punkte hinter dem letzten, zur Playoff-Teilnahme berechtigenden Platz zurück.

Niederlage für Nashville

Trotz 2:0-Führung nach weniger als sieben Minuten unterlag Nashville auswärts den Anaheim Ducks 3:4 nach Penaltyschiessen. Bei den Predators standen vom Schweizer Trio nur die Verteidiger Roman Josi und Yannick Weber im Einsatz, Kevin Fiala war überzählig. Josi kam in fast 29 Minuten Einsatzzeit auf eine Plus-1-Bilanz, Weber stand nur neun Minuten auf dem Eis (Minus-2-Bilanz). Im Penaltyschiessen traf von den zehn angetretenen Spielern einzig Anaheims Patrick Eaves.

Sven Andrighetto gab bei Colorados 3:1-Heimsieg gegen die Carolina Hurricanes im Mitteldrittel einen Assist zum zweiten Treffer der Avalanche.

Sven Bärtschi und Luca Sbisa verloren mit den Vancouver Canucks auswärts bei den Montreal Canadiens 1:2 nach Verlängerung. Für Nino Niederreiter und die Minnesota Wild setzte es zuhause gegen die St. Louis Blues eine 1:2-Niederlage ab.