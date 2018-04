Berra und Niederreiter stossen zum Nationalteam

Berra rückte bereits am Dienstag in Zürich zur vierten WM-Vorbereitungswoche ein. Der 31-jährige Zürcher, der in dieser Saison zu fünf NHL-Einsätzen mit den Anaheim Ducks gekommen war, bildet für die letzten beiden WM-Testspiele am Donnerstag und Freitag in Lettland zusammen mit Leonardo Genoni (Bern) und Gilles Senn (Davos) das Goalie-Trio. Nicht mehr im Team ist hingegen Senns Davoser Teamkollege Joren van Pottelberghe.

Nino Niederreiter steht dem Nationalteam ab kommendem Montag zur Verfügung. Der erfahrene NHL-Stürmer war mit den Minnesota Wild in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden. Insgesamt nahm Niederreiter mit der Schweiz viermal an einer WM (letztmals vor zwei Jahre) und 2014 in Sotschi an den Olympischen Spielen teil. Im Vorjahr verzichtete der Bündner wegen laufenden Vertragsverhandlungen auf eine WM-Teilnahme.

Sowohl Berra wie auch Niederreiter gehörten 2013 beim Silbermedaillengewinn dem Schweizer WM-Kader an.