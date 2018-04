Bestzeit für Marquez - Rang 20 für Lüthi

Der 25-jährige Spanier stürzte zu Beginn des 15-minütigen Abschlusstrainings, liess sich per Roller an die Box zurück chauffieren und erzielte mit der Ersatz-Honda seine 74. Pole-Position vor seinem 171. WM-Rennen.

Der bereits sechsfache Weltmeister, der vor zwei Wochen in Argentinien mit seiner rüpelhaften Fahrweise für böses Blut bei der Konkurrenz sorgte, will am Sonntag den Rückstand auf WM-Leader Cal Crutchlow verringern. In Austin stand er bisher in allen fünf Rennen auf dem besten Startplatz und gewann das Rennen.

Tom Lüthi, der in drei von vier Trainings schneller als Franco Morbidelli war, musste sich im Qualifying mit Rang 20 begnügen und lag knapp drei Zehntel hinter seinem Teamkollegen (17.). Der 31-jährige Emmentaler klagte über "fehlenden Grip" auf dem schwierigen und kurvenreichen Kurs in Texas. Trotzdem hofft Lüthi, in seinem dritten MotoGP-Rennen mehr Glück zu haben als in Katar und Argentinien, als der Honda-Fahrer die Punkteränge als 16. und 17. nur knapp verpasst hatte.