Trotz des Stosses gegen einen Schiedsrichter im Match in Lugano vom vergangenen Samstag bleibt es für Severin Blindenbacher bei einer einzigen Spielsperre. Diese hat er am Dienstag im fünften Spiel in Zürich abgesessen. Gebüsst wird er von der Nationalliga überdies mit 1910 Franken.

In der Viertelfinalserie liegt der HC Lugano vor dem sechsten Match mit 3:2 Siegen erstmals in Führung.