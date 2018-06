Bottas in Spielberg schneller als Hamilton

Er war auf seiner Rekordrunde 0,019 Sekunden schneller als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton - für die Silberpfeile ist dies die 53. gemeinsame Frontreihe.

Der Finne will am Sonntag im von einer Stallorder nichts wissen: "Ich fahre voll auf Sieg", erklärte der dreifache GP-Sieger nach seiner Traumrunde auf dem 4,318 km langen Red-Bull-Ring in Spielberg. Sein letztes Rennen gewann Bottas beim Saisonfinale 2017 in Abu Dhabi.

Ob die Mercedes-Verantwortlichen und auch Lewis Hamilton damit wohl einverstanden sind? Der vierfache Champion liegt vor dem neunten Saisonrennen in der Gesamtwertung 14 Zähler vor Sebastian Vettel. Der Deutsche steht als Dritter in der zweiten Reihe neben seinem Ferrari-Teamkollegen Kimi Räikkönen.

Nie richtig auf Touren kamen die Red-Bull-Fahrer bei ihrem Heim-GP. Der Niederländer Max Verstappen klassierte sich als Fünfter nur knapp vor dem mit französischer Lizenz fahrenden Genfer Romain Grosjean im Haas-Ferrari.

Viel Pech für Charles Leclerc

Super-Talent Charles Leclerc wurde für eine erneut starke Leistung nicht belohnt. Der 20-jährige Monegasse schaffte es im Alfa Romeo Sauber-Ferrari zwar einmal mehr ins Q2, doch weil an seinem Dienstfahrzeug C37 nach dem dritten Training das Getriebe gewechselt werden musste, startet Leclerc wegen der Rückversetzung um fünf Startplätze als 18. nur aus der neunten Reihe zum Rennen am Sonntag um 15.10 Uhr.

Vom letzten Startplatz aus geht sein Teamkollege Marcus Ericsson ins Rennen. Als 20. des Qualifying fehlten dem Schweden, der in der internen Qualifying-Rangliste 2:7 zurückliegt, mehr als zwei Zehntel für den Einzug ins Q2.

Spielberg (AUT). Grand Prix von Österreich. Startaufstellung: 1 Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:03,130 (246,234 km/h; Rekord). 2 Lewis Hamilton (GBR), Mercedes, 0,019 Sekunden zurück. 3 Sebastian Vettel (GER), Ferrari, 0,334. 4 Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari, 0,503. 5 Max Verstappen (NED), Red Bull-Renault, 0,710. 6 Romain Grosjean (FRA/SUI), Haas-Ferrari, 0,762. 7 Daniel Ricciardo (AUS), Red Bull-Renault, 0,866. 8 Kevin Magnussen (DEN), Haas-Ferrari, 0,921. 9 Carlos Sainz (ESP), Renault, 1,595. 10 Nico Hülkenberg (GER), Renault, 1,889. - Nach dem zweiten Teil des Qualifying ausgeschieden: 11 Esteban Ocon (FRA), Force India-Mercedes. 12 Pierre Gasly (FRA), Toro Rosso-Honda. 13 Fernando Alonso (ESP), McLaren-Renault. 14 Lance Stroll (CAN), Williams-Mercedes. - Nach dem ersten Teil des Qualifying ausgeschieden: 15 Stoffel Vandoorne (BEL), McLaren-Renault. 16 Sergio Perez (MEX), Force India-Mercedes. 17 Sergej Sirotkin (RUS), Williams-Mercedes. 18* Charles Leclerc (MON), Alfa Romeo Sauber-Ferrari. 19 Brendon Hartley (NZL), Toro Rosso-Honda. 20 Marcus Ericsson (SWE), Alfa Romeo Sauber-Ferrari. - * = Rückversetzung um fünf Startplätze (Getriebewechsel). - 20 Fahrer im Training.