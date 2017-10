Brasilien bleibt in Bolivien sieglos

Das offensiv wie defensiv stärkste der zehn südamerikanischen Teams (38:11 Tore) liess auf 3640 Metern über Meer in der Höhe von La Paz nichts unversucht, um den 12. Sieg im 17. Spiel einzufahren.

Brasilien bestimmte die Gangart, scheiterte aber immer wieder am bolivianischen Goalie Carlos Lampe. Allein in den letzten sieben Minuten scheiterte Manchester Citys Gabriel Jesus zweimal am Keeper des Heimteams.

Auf die Rangliste hat der Punktverlust keine Auswirkung. Brasilien, das in Bolivien letztmals vor 32 Jahren ein WM-Qualifikationsspiel gewann, hat sein WM-Ticket für 2018 seit März dieses Jahres auf sicher.