Brasilien tanzt Österreich aus

Neymar schoss erneut einen Treffer und scheint für die WM in Russland fit zu sein. Der Stürmerstar umdribbelte in der 63. Minute erst Aleksandar Dragovic und traf schliesslich zwischen den Beinen von Österreichs Torhüter Heinz Lindner hindurch zum 2:0. Es war Neymars 55. Tor für Brasilien. Damit stellte der 26-Jährige die Marke von Romario ein. Nur noch Pele (77 Tore) und Ronaldo (62) liegen vor dem Ausnahmekönner.

Neymar hatte schon eine Woche zuvor beim 2:0 gegen Kroatien nach seiner Einwechslung ein schönes Tor erzielt. In Wien stand der teuerste Fussballer der Welt nun erstmals nach seinem Mittelfussbruch wieder in der Startaufstellung. In der 84. Minute wurde der Stürmer von Paris Saint-Germain ausgewechselt.

Die weiteren Tore der klar überlegenen Seleção, die nun seit elf Partien ungeschlagen ist, schossen Gabriel Jesus (36.) und Philippe Coutinho (69.).

Telegramm:

Österreich - Brasilien 0:3 (0:1). - Wien. - 48'500 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 36. Gabriel Jesus 0:1. 63. Neymar 0:2. 69. Philippe Coutinho 0:3.

Brasilien: Alisson; Danilo, Thiago Silva (60. Marquinhos), Miranda, Marcelo (67. Filipe Luis); Paulinho, Casemiro (60. Fernandinho), Philippe Coutinho (76. Taison); Willian, Gabriel Jesus (67. Firmino), Neymar (84. Douglas Costa).