Caviezel und Janka im ersten Training in den Top 10

Caviezel, der im Gegensatz zu den anderen Schweizern im Zielhang durchzog, büsste 45 Hundertstel auf die Bestzeit des Kanadiers Osborne-Paradis ein, der allerdings ein Tor ausliess. Kjetil Jansrud, der vor zwei Jahren die Hauptprobe gewonnen hatte, war drei Zehntel langsamer als Geburtstagskind Osborne-Paradis.

Zweitbester Schweizer war Carlo Janka als Achter. Der Bündner, der in den Trainings unter besonderer Beobachtung des Trainerteams steht, wurde Achter mit 1,06 Sekunden Rückstand.

Beat Feuz ging das erste Training gewohnt gemächlich an. Der Topfavorit und Leader im Abfahrtsweltcup folgte auf Platz 15, knapp vier Zehntel dahinter belegte Marc Gisin Platz 19. Die weiteren potenziellen Schweizer Abfahrts-Starter Patrick Küng (33.), Gilles Roulin (36.) und Thomas Tumler (50.) reihten sich ausserhalb der Top 30 ein.

Caviezel, der in den beiden Trainings der beiden kommenden Tage um einen der drei Plätze neben dem gesetzten Feuz kämpft, betrieb etwas Eigenwerbung. Einfluss auf den Selektions-Entscheid hatte der erste Testlauf aber nicht. Stand jetzt werden am Freitag zwei Startplätze vergeben, der dritte im Abschlusstraining am Samstag. Die Abfahrt findet in der Nacht auf Sonntag (3.00 Uhr Schweizer Zeit) statt.

Drei Tage vor dem olympischen Alpin-Auftakt präsentierte sich die Strecke im Jeongseon Alpine Center in einem perfekten Zustand. Grosse Schwierigkeiten und Schlüsselstellen weist der Kurs keine auf. Die Fahrer beschreiben ihn als nicht schwierig, aber knifflig.