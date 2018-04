Celestini nicht mehr Trainer von Lausanne-Sport

Der 42-jährige Waadtländer soll dem Verein gemäss einem nach Mitternacht verschickten Communiqué bis zum Ablauf des Vertrages am 30. Juni 2019 zur Verfügung stehen, jedoch nicht mehr für die Arbeit mit der ersten Mannschaft.

Das 0:1 in einem schwachen Spiel gegen Luzern war Lausannes dritte Niederlage in Serie. Die Mannschaft belegt in der Super League den letzten Platz, punktgleich mit dem neuntplatzierten Sion. Mit Celestini wurden auch einige Mitglieder der technischen Belegschaft ihrer Funktionen enthoben.

Am Freitagvormittag um 10 Uhr wird sich der Vorstand an einer Medienkonferenz in der Pontaise zu Celestinis Entmachtung und über das weitere Vorgehen äussern.

Den nächsten Match trägt Lausanne am Sonntag in Bern gegen den Leader und designierten Meister YB aus.