Der Bündner leidet unter muskulären Problemen in der linken Wade, die ihn vor allem im klassischen Stil behindern, und wird in Finnland nur in der Staffel und über 50 km Skating laufen.

Der Skiathlon (15 km klassisch plus 15 km Skating) wird am Samstag ausgetragen. 2013 war Cologna in dieser Disziplin Weltmeister, 2014 Olympiasieger und 2015 WM-Zweiter.