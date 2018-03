Danielle Collins überrascht in Miami Venus Williams

Nachdem in Indian Wells die Japanerin Naomi Osaka mit dem Turniersieg für die Sensation gesorgt hat, trumpft in Miami die Amerikanerin Danielle Collins gross auf. Die Nummer 93 der Welt erreichte erstmals auf der WTA-Tour einen Halbfinal und das nun gleich bei einem der grössten Events des Jahres.

Die in Florida geborene Collins hat sich seit Anfang Jahr in der Weltrangliste um über 70 Plätze verbessert und nun mit der dreifachen Miami-Siegerin Venus Williams (WTA 8) ihr Idol geschlagen. Mit aggressivem Spiel sicherte sich die Qualifikantin ihren ersten Erfolg überhaupt gegen eine Top-20-Spielerin.

Im Halbfinal trifft Collins auf die French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko (WTA 5). Die zweite Finalistin machen Viktoria Asarenka (WTA 186) und US-Open-Gewinnerin Sloane Stephens (WTA 12) unter sich aus.

Del Potro nicht zu stoppen

Bei den Männern setzte Juan Martin Del Potro (ATP 6) seinen Erfolgslauf fort. Der Argentinier gewann gegen den Kanadier Milos Raonic (ATP 25) mit 5:7 (7:6 (7:1), 7:6 (7:3). Raonic schien die Partie im Griff zu haben, zeigte aber Schwächen in den beiden Tiebreaks.

Del Potro, Turniersieger zuletzt in Acapulco und Indian Wells, strebt nun gegen John Isner (ATP 17) seinen 16. Sieg in Serie an. Dieser liess in seinem Viertelfinal dem Südkoreaner Chung Hyeon (ATP 23) beim 6:1, 6:4 keine Chance. Isner erreichte zum vierten Mal in etwas weniger als einem Jahr den Halbfinal eines Masters-1000-Turniers.