Dario Cologna zum vierten Mal Gewinner der Tour de Ski

Der 31-jährige Münstertaler setzte sich letztlich mit 1:26 Minuten Vorsprung vor Martin Johnsrud Sundby aus Norwegen durch, der als Fünfter gestartet war. Dritter wurde Alex Harvey, der kanadische Weltmeister über 50 km.

Cologna ist bei der Tour de Ski nicht nur der Rekordsieger, er hat nun bezüglich Anzahl Podestplätze auch den Norweger Petter Northug überflügelt. Für den Schweizer stehen neben den vier Siegen ein 2. und zwei 3. Plätze zu Buche.

Während der 12. Ausgabe der Tour de Ski bestach Cologna durch Konstanz auf höchstem Niveau. Neben seinen beiden Etappensiegen in Lenzerheide resultierten für ihn in Oberstdorf und am Samstag in Lago di Tesero zwei 4. Ränge.

Sergej Ustjugow, der Titelverteidiger aus Russland, trat aus gesundheitlichen Gründen (Rückenprobleme) nicht mehr zur letzten Etappe an. Er hatte zuvor den 3. Rang in der Gesamtwertung belegt.