Das Tief von Werder hält an

Saisonübergreifend hat Werder nunmehr 14 Partien in Folge nicht mehr gewonnen, was für die Bremer ein Negativrekord ist. Das entscheidende 2:1 erzielte Sébastien Haller in der 89. Minute. Auf die erste Führung der Eintracht durch Ante Rebic (17.) hatten die Gäste durch ein Tor von Verteidiger Niklas Moisander (25.) noch reagieren können. Es war der erste Treffer für die Bremer nach 508 torlosen Bundesliga-Minuten.

Während Frankfurt, das sich in der Tabelle vom 10. auf den 5. Platz verbesserte, in den letzten fünf Partien nie mehr verloren und elf Punkte geholt hat, bleibt Werder auf fünf Zählern sitzen.

Kurztelegramm und Rangliste:

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen . - 51'500 Zuschauer. - Tore: 17. Rebic 1:0. 25. Moisander 1:1. 89. Haller 2:1. - Bemerkung: Werder Bremen ohne Garcia (nicht im Aufgebot).

Rangliste: 1. Bayern München 10/23 (24:7). 2. Borussia Dortmund 10/20 (27:11). 3. RB Leipzig 10/19 (16:12). 4. Hannover 96 10/18 (14:9). 5. Eintracht Frankfurt 11/18 (13:11). 6. Schalke 04 10/17 (13:10). 7. Borussia Mönchengladbach 10/17 (16:18). 8. Hoffenheim 10/16 (17:14). 9. Bayer Leverkusen 10/15 (22:15). 10. Augsburg 10/15 (15:10). 11. Hertha Berlin 10/13 (11:12). 12. VfB Stuttgart 10/13 (9:11). 13. Mainz 05 10/11 (11:16). 14. Wolfsburg 10/10 (10:13). 15. SC Freiburg 10/8 (6:20). 16. Hamburger SV 10/7 (7:17). 17. Werder Bremen 11/5 (4:14). 18. 1. FC Köln 10/2 (4:19).