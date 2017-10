Die Entscheidung im umkämpften Duell zweier Spieler, die sich noch Chancen auf die Teilnahme an den ATP-Finals in London ausrechnen dürfen, fiel im zweitletzten Game. In diesem schaffte Del Potro im dritten Anlauf und nach zwei Gewinnschlägen mit der Vorhand das Break.

Im Halbfinal trifft der Sieger von 2012 und 2013 auf den Gewinner der Partie zwischen Titelverteidiger Marin Cilic aus Kroatien und dem ungarischen Qualifikanten Marton Fucsovics.