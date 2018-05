Der Husarenritt von Chris Froome in die Maglia rosa

3:22 Minuten lag Froome vor der Etappe von Venaria Reale nach Bardonecchia als Gesamtvierter hinter seinem britischen Landsmann Simon Yates. 184 Kilometer später führt der vierfache Sieger der Tour de France die Gesamtwertung 40 Sekunden vor dem Niederländer Tom Dumoulin an.

Im Stil des später des Dopings überführten Floyd Landis, der an der Frankreich-Rundfahrt 2006 einen ähnlichen Husarenritt in Angriff genommen hatte, attackierte Froome zu Beginn der drittletzten Steigung hinauf zum Finestre. Keiner der anderen Spitzenfahrer vermochte dem entfesselt fahrenden 33-Jährigen zu folgen.

Froome feierte seinen zweiten Etappensieg, nachdem er in der 14. Etappe bereits die Bergankunft beim Monte Zoncolan für sich entschieden hatte. Nun steht der Brite, der seit der letztjährigen Vuelta unter Dopingverdacht steht, nach seinem spektakulären Coup vor dem ersten Gesamtsieg bei der Italien-Rundfahrt.

Der Vorjahressieger Dumoulin (5. der Etappe) und der Franzose Thibaut Pinot (3.) hielten den Schaden noch einigermassen in Grenzen - dies auch dank der Unterstützung von Sébastien Reichenbach. Der Walliser unterstützte seinen Captain Pinot bis in die letzte Steigung hinein. Mit 4:17 Minuten Rückstand belegt Pinot neu Platz 3 in der Gesamtwertung.

Simon Yates, der bereits am Vortag Schwächen gezeigt hatte, verlor den Kontakt zur Spitzengruppe bereits vor Froomes Angriff. In der Gesamtwertung fiel der Brite, der seit der 6. Etappe in der Maglia rosa gefahren war, weit zurück.

Am Samstag steht von Susa nach Cervinia noch einmal eine Alpenetappe im Programm, ehe am Sonntag das Finale in Rom folgt.