Der aus den USA angereiste Beat Mändli rettet die Schweizer Ehre

Der aus seiner Wahlheimat USA angereiste Schweizer schloss die zwei Umgänge mit einem Strafpunkt für Zeitüberschreitung ab. Der gebürtige Schaffhauser stand beim GP des CSIO Schweiz bereits zum zweiten Mal auf dem Podest. 2003 war er - ebenfalls in St. Gallen - Dritter geworden.

Die Siegerin Luciana Diniz, eine für Portugal startende Brasilianerin, zeigte mit Fit For Fun als einziges Paar zwei makellose Runden. Die 47-Jährige feierte bereits ihren vierten Grand-Prix-Sieg auf Schweizer Boden: 2013 gewann sie sowohl in Basel als auch in Zürich, 2015 erneut in Basel und nun in St. Gallen. Auf den 3. Rang kam etwas überraschend die Britin Harriett Nuttall mit A Touch Imperious.

Den zweiten Umgang der besten 13 traten bloss zwei Paare ohne Handicap an. Alle anderen, unter ihnen auch Mändli, Martin Fuchs, Alain Jufer und Pius Schwizer, hatten im Normalparcours eine Zeitüberschreitung oder einen Abwurf zu beklagen.