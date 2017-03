Deutschland gibt sich gegen Aserbaidschan keine Blösse

Beim WM-Qualifikationsspiel in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku kam beim 4:1 für Weltmeister Deutschland nur einmal kurz Spannung auf: Nach 31 Minuten erzielte der in der 2. Bundesliga bei Erzgebirge Aue tätige Dimitrij Nazarov überraschenden das 1:1 für den krassen Aussenseiter; zuvor hatte André Schürrle Deutschland in der 20. Minute standesgemäss in Führung gebracht.

Doch Nazarovs Ausgleich war für die deutsche Elf Warnschuss und Weckruf zugleich, noch vor der Pause stellte der Weltmeister durch Thomas Müller (36.) und Mario Gomez (45.) auf 3:1 und sorgte für klare Verhältnisse. In der zweiten Halbzeit war es erneut André Schürrle (81.), der zum Endstand von 1:4 traf.

Deutschland festigt in der WM-Qualifikation den 1. Platz in der Gruppe C und ist neben der Schweiz als einzige Mannschaft nach fünf Spielen noch immer ohne Punktverlust.