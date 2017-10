Deutschland macht in Nordirland früh alles klar

Sebastian Rudy nach 77 Sekunden und Sandro Wagner in der 21. Minute sorgten im rappelvollen Windsor Park schon früh für eine Vorentscheidung für Deutschland, dem bereits ein Unentschieden für die WM-Qualifikation gereicht hätte. So aber bleiben Jogi Löws Weltmeister als einziges Team neben der Schweiz ohne Verlustpunkt. Die Nordiren können sich damit trösten, dass sie als Gruppenzweiter in den Playoffs eine weitere chance erhalten.

Englische Minimalisten

England gewann im Wembley dank eines Treffers von Topskorer Harry Kane in der Nachspielzeit 1:0 gegen Slowenien. Bereits ein Unentschieden hätte allerdings für die WM-Qualifikation gereicht, da der letzte Verfolger Slowakei in Schottland 0:1 verlor. Schottland (17 Punkte), die Slowakei und Slowenien (beide 15) haben alle noch die Chance auf den 2. Platz.

Wichtige Siege für Polen und Dänemark

Mit einem diskussionslosen 6:1 in Armenien machte Polen einen grossen Schritt Richtung WM 2018 in Russland. Der Leader der Gruppe E führt die Tabelle drei Punkte vor Dänemark an. Polen braucht aus dem Heimspiel am Sonntag gegen Montenegro einen Punkt, um sich sicher zu qualifizieren. Robert Lewandowski war einmal mehr der überragende Spieler auf dem Platz. Der Stürmerstar erzielte seine Tore 13, 14 und 15 in der laufenden Kampagne und schob sich damit wieder an Portugals Cristiano Ronaldo (14) vorbei. Mit nunmehr 50 Länderspiel-Treffern löste der 29-Jährige Wlodzimierz Lubanski (48 Tore von 1963 bis 1980) als polnischer Rekordtorschütze ab.

Die Dänen banden mit einem 1:0-Sieg in Montenegro ihren hartnäckigsten Konkurrenten um den 2. Platz vorentscheidend zurück. Sie brauchen ihrerseits im Heimspiel gegen Rumänien einen Punkt, um zumindest den 2. Platz zu sichern. Mit einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage Polens wären die Skandinavier sogar Gruppensieger und für die WM qualifiziert.

Telegramme und Ranglisten:

Gruppe C:

Nordirland - Deutschland 1:3 (0:2)

Belfast. - 18'104 Zuschauer. - SR Makkelie (NED). - Tore: 2. Rudy 0:1. 21. Wagner 0:2. 86. Kimmich 0:3. 93. Magennis 1:3.

Deutschland: Ter Stegen; Kimmich, Boateng, Hummels, Plattenhardt; Rudy, Kroos; Goretzka (66. Can), Müller (83. Stindl), Draxler (72. Sané); Wagner.

Bemerkungen: Deutschland ohne Gomez, Hector, Höwedes, Khedira, Neuer, Özil und Werner (alle verletzt). 17. Kopfball von Wagner an den Pfosten. 77. Schuss von Washington an die Lattenoberkante.

Aserbaidschan - Tschechien 1:2 (0:1). - Baku. - 10'000 Zuschauer. - SR Millot (FRA). - Tore: 35. Kopic 0:1. 55. Ismajlow (Foulpenalty) 1:1. 66. Barak 1:2. - Bemerkungen: Tschechien mit Suchy (Basel/verwarnt), ohne Vaclik (Basel/Ersatz).

San Marino - Norwegen 0:8 (0:4). - Serravalle. - 1922 Zuschauer. - SR Dallas (SCO). - Tore: 8. Davide Simoncini (Eigentor) 0:1. 15. King (Foulpenalty) 0:2. 17. King 0:3. 40. Mohamed Elyounoussi 0:4. 48. Mohamed Elyounoussi 0:5. 59. Selnaes 0:6. 69. Mohamed Elyounoussi 0:7. 87. Linnes 0:8. - Bemerkung: Norwegen bis 71. mit Mohamed Elyounoussi (Basel).

Rangliste: 1. Deutschland 27. 2. Nordirland 19. 3. Tschechien 12. 4. Norwegen 10. 5. Aserbaidschan 10. 6. San Marino 0.

Gruppe E:

Armenien - Polen 1:6 (1:3). - Jerewan. - 5000 Zuschauer. - Tore: 2. Grosicki 0:1. 18. Lewandowski 0:2. 25. Lewandowski 0:3. 39. Hambardsumjan 1:3. 58. Blaszczykowski 1:4. 64. Lewandowski 1:5. 89. Wolski 1:6.

Rangliste: 1. Polen 22. 2. Dänemark 19. 3. Montenegro 16. 4. Rumänien 12. 5. Armenien 6. 6. Kasachstan 2.

Gruppe F:

Rangliste: 1. England 23. 2. Schottland 17. 3. Slowakei 15. 4. Slowenien 14. 5. Litauen 6. 6. Malta 1.